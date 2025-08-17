На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Поклонская предложила неожиданное место для встречи Путина, Трампа и Зеленского

Поклонская предложила провести встречу Путина, Трампа и Зеленского в Крыму
Alexey Pavlishak/Reuters

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что трехсторонняя встреча президентов Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского должна пройти в Крыму. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Если встреча действительно состоится, то лучше места, чем полуостров Крым, не найти. Именно на этой земле происходят исторические мировые события, которые знаменуют начало новых эпох и изменений», — написала Поклонская.

Она указала, что в Крыму ранее бывали четыре президента СШАФранклин Рузвельт, Ричард Никсон, Джеральд Форд и Билл Клинтон. Таким образом, действующий глава государства Дональд Трамп может войти в этот список.

По ее словам, встреча трех лидеров в Крыму может стать «поворотной в судьбах целых народов и стран».

До этого сообщалось, что Дональд Трамп хочет организовать трехсторонний саммит с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским уже на следующей неделе. Встреча, если состоится, может пройти 22 августа и станет для президентов России и Украины первой с начала боевых действий. Пока же Зеленский собирается в Вашингтон, где в понедельник проведет встречу с Трампом и, возможно, некоторыми европейскими лидерами. Подробнее — в материале »Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Украины сделал заявление после встречи Путина и Трампа.

