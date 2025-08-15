Белый дом опубликовал совместное фото Путина и Трампа перед переговорами

Белый дом опубликовал фото Путина и Трампа со слоганом «В поисках мира»

Белый дом опубликовал на своей странице в соцсети X совместное фото президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина, которое сделали перед началом переговоров на Аляске.

На снимке политики стоят на фоне баннера со слоганом «Pursuing Peace» («В поисках мира»). Эти слова также стали подписью к публикации.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

От Соединенных Штатов на саммите будут присутствовать глава Госдепартамента США Марко Рубио, глава Минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Трампа на Аляске.

Ранее Кремль опубликовал кадры переговоров Путина и Трампа с делегациями.