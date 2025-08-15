Кремль опубликовал кадры переговоров Путина и Трампа с делегациями

Кремль показал видео встречи Путина и Трампа с участием Лаврова и Рубио

Кремль опубликовал видеокадры переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

На записи видно, как лидеры обеих стран вместе с сопровождающими занимают свои места и ведут беседу.

В переговорах принимают участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков, госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

От Соединенных Штатов на саммите будут присутствовать глава Госдепартамента США Марко Рубио, глава минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Трампа на Аляске.

