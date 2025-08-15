Шеф Пентагона примет участие в переговорах Путина и Трампа на Аляске

WSJ: глава Пентагона Хегсет примет участие в саммите Путина и Трампа на Аляске

Глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн примут участие в переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщила сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников минобороны США.

В публикации отмечается, что Хегсет полетит на Аляску не вместе с Трампом, а другим самолетом. В то же время Кейн уже находится в Анкоридже, где должны встретиться президенты РФ и США.

Встреча Путина и Трампа состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Она должна начаться в 11:30 по местному времени (22:30 по мск).

Сначала президенты пообщаются тет-а-тет, а затем к ним присоединятся делегации. Российскую сторону на переговорах с США будут представлять в том числе глава МИД Сергей Лавров, помощник лидера РФ Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

По данным Reuters, в состав американской делегации вошли госсекретарь США Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, а также директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

