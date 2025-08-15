На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Шеф Пентагона примет участие в переговорах Путина и Трампа на Аляске

WSJ: глава Пентагона Хегсет примет участие в саммите Путина и Трампа на Аляске
true
true
true
close
CNP/AdMedia/Global Look Press

Глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн примут участие в переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщила сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников минобороны США.

В публикации отмечается, что Хегсет полетит на Аляску не вместе с Трампом, а другим самолетом. В то же время Кейн уже находится в Анкоридже, где должны встретиться президенты РФ и США.

Встреча Путина и Трампа состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Она должна начаться в 11:30 по местному времени (22:30 по мск).

Сначала президенты пообщаются тет-а-тет, а затем к ним присоединятся делегации. Российскую сторону на переговорах с США будут представлять в том числе глава МИД Сергей Лавров, помощник лидера РФ Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

По данным Reuters, в состав американской делегации вошли госсекретарь США Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, а также директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Ранее минфин США посоветовал «заткнуться» Европе.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами