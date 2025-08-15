Стал известен состав делегации США на саммит на Аляске

В состав делегации Соединенных на саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске вошли глава госдепа Марко Рубио, глава минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, а также директор директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Об этом сообщает Reuters.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

В Анкоридж уже прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца.