Трамп назвал условие для второго саммита по Украине после встречи на Аляске

Трамп: второй саммит по Украине будет скоро, если все пройдет удачно на Аляске

Новая встреча по урегулированию конфликта на Украине состоится вскоре после саммита России и США на Аляске, если тот пройдет успешно. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Мы проведем еще одну встречу, если все сложится удачно, и это будет совсем скоро. А если нет — то встреч больше не будет, возможно, никогда», — сказал Трамп.

15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут саммит на Аляске. Переговоры пройдут на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Ожидается, что встреча начнется примерно в 22:00 по московскому времени с беседы тет-а-тет, где кроме глав двух государств будут их помощники и переводчики. Основной темой переговоров станет поиск долгосрочного мирного урегулирования конфликта на Украине. Однако кроме этого главы государств обсудят тему глобальной стратегической безопасности и деструктивность санкционного давления.

Известно, что самолет Путина уже прибыл в Анкоридж. В аэропорту главу российского государства лично встретит Дональд Трамп. По предварительной оценке Кремля, саммит РФ и США в общей сложности продлится минимум 6-7 часов и завершится пресс-конференцией президентов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Трампа на Аляске.

