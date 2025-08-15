На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков обозначил главную тему переговоров Путина и Трампа

Песков: на саммите РФ и США тема украинского урегулирования будет во главе угла
Roman Naumov/Global Look Press

На встрече лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске вопрос украинского урегулирования будет стоять во главе угла. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, оно опубликовано в Telegram-канале корреспондента.

«‎Конечно, во главе угла будет стоять вопрос украинского урегулирования», — сказал представитель Кремля.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

В этот же день газета Politico со ссылкой на представителя Белого дома писала, что Трамп наслаждается ролью «главного миротворца». Так, Трамп якобы считает, что он может заключать такие сделки, которые были не под силу его предшественникам.

Ранее в Госдуме высмеяли выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
