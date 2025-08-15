На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ узнали, о чем Путин и Трамп будут говорить кроме Украины

ТАСС: Путин и Трамп затронут тему глобальной стратегической безопасности
true
true
true
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во время переговоров на Аляске обязательно затронут тему глобальной стратегической безопасности. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Данная тема важна как для России, так и [для] США, для всего мира. Безусловно, она будет затронута», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о повестке встречи лидеров двух государств.

Также он заявил, что в ходе саммита Путина и Трампа прозвучит тема деструктивности санкционного давления. Источник ТАСС выразил уверенность, что эта встреча заложит основу для возвращения к нормальному функционированию дипломатических миссий России и США.

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились встретиться 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры начнутся около 22 часов по московскому времени. Главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине.

По предварительной оценке Кремля, в общей сложности саммит РФ и США продлится минимум 6-7 часов. Он начнется с беседы президентов тет-а-тет и продолжится с участием делегаций. В конце встречи запланирована пресс-конференция.

Ранее был опубликован спутниковый снимок места встречи Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами