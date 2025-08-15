СМИ узнали, о чем Путин и Трамп будут говорить кроме Украины

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во время переговоров на Аляске обязательно затронут тему глобальной стратегической безопасности. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Данная тема важна как для России, так и [для] США, для всего мира. Безусловно, она будет затронута», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о повестке встречи лидеров двух государств.

Также он заявил, что в ходе саммита Путина и Трампа прозвучит тема деструктивности санкционного давления. Источник ТАСС выразил уверенность, что эта встреча заложит основу для возвращения к нормальному функционированию дипломатических миссий России и США.

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились встретиться 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры начнутся около 22 часов по московскому времени. Главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине.

По предварительной оценке Кремля, в общей сложности саммит РФ и США продлится минимум 6-7 часов. Он начнется с беседы президентов тет-а-тет и продолжится с участием делегаций. В конце встречи запланирована пресс-конференция.

Ранее был опубликован спутниковый снимок места встречи Путина и Трампа.