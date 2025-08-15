Трамп может досрочно покинуть встречу с Путиным при одном условии

Президент США Дональд Трамп может досрочно покинуть встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, если придет к выводу, что Москва не желает сделки. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Американский чиновник заявил CNN, что «все варианты остаются на столе переговоров» во время саммита президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, включая отказ Трампа от встречи, если он посчитает, что Путин несерьезно настроен на заключение сделки», — говорится в сообщении издания.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

В Анкоридж уже прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца.