В Кремле сообщили, сколько может продлиться саммит Путина и Трампа на Аляске

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в общей сложности могут занять минимум 6-7 часов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Он отметил, что время будет складываться исходя из того, что сначала Путин и Трамп поговорят тет-а-тет с участием помощников. Затем пройдут переговоры в составе делегаций, а потом лидеры разойдутся на какое-то время и соберутся на совместную пресс-конференцию.

«В целом можно представить, что минимум часов 6-7 на это уйдет», — отметил представитель Кремля.

До этого Песков сообщил, что самолет, на борту которого будет Путин, должен приземлиться в Анкоридже ровно в 11:00 по местному времени (22:00 мск). По словам представителя Кремля, российского лидера в аэропорту будет встречать сам Трамп.

Сам саммит пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Начало переговоров лидеров двух государств запланировано примерно на 22 часа по московскому времени. Главной темой обсуждения лидеров двух государств станет урегулирование конфликта на Украине. В частности, Трамп намерен обсудить с Путиным вопрос территорий Украины.

