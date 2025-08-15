Трамп будет сам встречать Путина на Аляске

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибудет на Аляску первым и лично встретит российского лидера Владимира Путина перед переговорами. Об этом сообщил губернатор штата Майк Данливи в интервью Fox News.

«Президент прибудет на базу, затем приземлится российский президент, и президент Трамп будет уже на взлетно-посадочной полосе, готовый приветствовать российского президента на Аляске», — сказал он.

По словам Данливи, «все произойдет довольно быстро».

Самолет американского лидера уже вылетел в Анкоридж. Трамп не стал общаться с журналистами непосредственно перед вылетом.

В свою очередь, генерал-майор ВВС Канады в отставке Скотт Клэнси сообщал, что истребители ВВС США будут защищать борт российского президента Владимира Путина на подлете к Аляске.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца.