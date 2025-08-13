На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский анонсировал разговор с Трампом после саммита на Аляске

Зеленский: Трамп предложил мне созвониться после его встречи с Путиным на Аляске
Mystyslav Chernov/AP

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что после саммита на Аляске планируется его телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет ТАСС.

«Трамп предложил мне, что после встречи на Аляске у нас будет с ним контакт и мы обговорим все результаты», — сказал Зеленский журналистам по итогам видеоконференции с Трампом и европейскими лидерами.

Он сообщил, что вместе с Трампом они обозначат следующие взаимные шаги США и Украины по урегулированию конфликта.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились встретиться на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что встреча пройдет в Анкоридже, который считается крупнейшим городом на Аляске.

Трамп заявил, что Зеленского не будет на его встрече с Путиным на Аляске. При этом американский лидер выразил надежду, что после этого саммита ему удастся добиться, чтобы Путин и Зеленский оказались в одной комнате и провели переговоры.

Ранее на Украине спрогнозировали будущее Зеленского после встречи Путина и Трампа.

Переговоры о мире на Украине
