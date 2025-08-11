Трамп выразил надежду на встречу Путина и Зеленского

Трамп заявил, что ожидает встречи Путина и Зеленского после саммита на Аляске

Президент США Дональд Трамп ожидает, что президент России Владимир Путин после встречи с ним на Аляске 15 августа встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским. Слова главы Белого дома передает РИА Новости.

Американский лидер отметил, что Путин должен провести переговоры с Зеленским или принять участие в трехстороннем саммите с участием последнего. Трамп также подчеркнул, что во время беседы с Путиным попросит его завершить конфликт на Украине.

«Конечная цель — мне нужно добиться, чтобы оба они оказались в одной комнате», — отметил глава Белого дома.

Встреча Путина и Трампа ожидается на Аляске 15 августа. Главной темой обсуждения лидеров двух государств станет урегулирование конфликта на Украине. В частности, президенты могут поговорить об обмене территориями и отказе Киева от вступления в НАТО.

Владимир Зеленский не будет присутствовать на этих переговорах Трампа и Путина. Однако, как сообщил канал CNN со ссылкой на источники в Белом доме, украинский лидер в этот момент будет присутствовать на Аляске. При этом отмечается, что любые переговоры с Зеленским пройдут только после встречи Путина и Трампа.

Ранее Трамп объяснил значение встречи с Путиным на Аляске.