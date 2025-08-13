На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине спрогнозировали будущее Зеленского после встречи Путина и Трампа

Депутат Рады Скороход: Зеленского может ждать военный переворот
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила в интервью Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом), что президента Украины Владимира Зеленского после саммита России и США на Аляске может ждать военный переворот.

Она предположила, что есть несколько вариантов развития событий после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Один из них — это «военный переворот, о котором достаточно много говорят, <...> и временный переход власти к военным, которые тоже подпишут все мировые соглашения».

Однако наиболее вероятным исходом Скороход считает подписание соглашений Зеленским или новым главой парламента, после чего уже на Украине пройдут новые выборы.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в пятницу, 15 августа, на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, утверждает CNN. По информации телеканала, это место выбрали «после продолжительных закулисных переговоров». При этом Белый дом хотел избежать того, чтобы российский лидер и его команда оказались на территории американского военного объекта. Что известно об этом месте, как будут охранять Путина и где еще могли бы провести переговоры лидеры двух стран — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США предупредили Зеленского о риске быть загнанным в угол.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами