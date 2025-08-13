На Украине спрогнозировали будущее Зеленского после встречи Путина и Трампа

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила в интервью Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом), что президента Украины Владимира Зеленского после саммита России и США на Аляске может ждать военный переворот.

Она предположила, что есть несколько вариантов развития событий после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Один из них — это «военный переворот, о котором достаточно много говорят, <...> и временный переход власти к военным, которые тоже подпишут все мировые соглашения».

Однако наиболее вероятным исходом Скороход считает подписание соглашений Зеленским или новым главой парламента, после чего уже на Украине пройдут новые выборы.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в пятницу, 15 августа, на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, утверждает CNN. По информации телеканала, это место выбрали «после продолжительных закулисных переговоров». При этом Белый дом хотел избежать того, чтобы российский лидер и его команда оказались на территории американского военного объекта. Что известно об этом месте, как будут охранять Путина и где еще могли бы провести переговоры лидеры двух стран — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США предупредили Зеленского о риске быть загнанным в угол.