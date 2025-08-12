На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван город, в котором встретятся Путин и Трамп

Белый дом: Путин и Трамп проведут встречу в Анкоридже
Президент России Владимир Путин встретится с американским лидером Дональдом Трампом в городе Анкоридже на Аляске, сообщила на брифинге пресс-секретарь администрации Трампа Кэролайн Левитт. Трансляцию общения Левитт с журналистами вел YouTube-канал Белого дома.

«В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж на Аляске для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным», — сказала Левитт.

Анкоридж является крупнейшим городом Аляски, в нем проживают более 290 тысяч человек, это 40% населения штата. Здесь находится одна из крупнейших грузовых воздушных гаваней мира — международный аэропорт имени Теда Стивенса, а также военные базы Штатов и ряд достопримечательностей, включая самую высокую гору Северной Америки — Мак-Кинли.

До этого издание Alyaska Landmine предполагало, что переговоры глав двух государств могут пройти в отеле Alyeska Resort в городе Гирдвуд, который находится на юге муниципалитета Анкоридж. Такой вывод был сделан на основе того, что в этом отеле с 12 по 16 августа полностью отсутствуют номера для бронирования.

Главная тема переговоров на Аляске — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

Ранее Зеленский призвал Европу сильнее давить на Россию перед встречей Путина и Трампа.

