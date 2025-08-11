На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп ответил, будет ли Зеленский на встрече с Путиным на Аляске

Трамп: участие Зеленского во встрече с Путиным на Аляске не планируется
Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского не будет на его встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Об этом глава Белого дома сообщил во время пресс-конференции в Белом доме, пишет «Интерфакс».

«Он не является частью этой встречи. Я бы сказал, что он мог бы приехать, но он и так посетил много встреч, он занимается этим три с половиной года, а результата нет», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Зеленский.

При этом 10 августа канал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что Зеленский будет присутствовать на Аляске в момент встречи Путина и Трампа. Но участие в саммите президентов РФ и США не примет.

До этого Трамп заявил, что его конечная цель — добиться, чтобы Путин и Зеленский «оказались в одной комнате». Американский лидер выразил надежду, что президент России согласится на переговоры с главой Украины после саммита на Аляске.

Ранее Трамп объяснил значение встречи с Путиным на Аляске.

