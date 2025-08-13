На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД раскрыли позицию России в преддверии встречи Путина и Трампа

МИД РФ: позиция России по Украине перед саммитом с США на Аляске неизменна
Jorge Silva/Reuters

Позиция России по урегулированию украинского конфликта в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа остается неизменной. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев, пишет ТАСС.

«Позиция России неизменна, и она была озвучена в этом зале чуть больше года назад, 14 июня 2024 года», — сказал дипломат в ходе брифинга.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились встретиться на Аляске 15 августа. Главной темой обсуждения лидеров двух государств станет урегулирование конфликта на Украине. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что встреча пройдет в Анкоридже — крупнейшем городе на Аляске.

Заместитель директора Центра европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов допустил, что во время этой встречи Путин предложит Трампу двусторонний план перемирия на Украине, который не предусматривает участия в нем Киева и государств Евросоюза. По мнению эксперта, план будет включать в себя вывод украинской армии с Донбасса, отказ Киева от присоединения к НАТО, а также демилитаризацию Украины и ее федерализацию.

Ранее Зеленский назвал «личной победой» Путина переговоры с Трампом на Аляске.

Встреча Путина и Трампа
