В России рассказали о возможном предложении Путина президенту США

Эксперт Суслов: Путин предложит Трампу удобный выход из конфликта на Украине
Marcos Brindicci/Reuters

Российский лидер Владимир Путин предложит президенту США Дональду Трампу удобный выход из безвыходной ситуации, в которую себя загнал глава Белого дома. Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил заместитель директора Центра европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

По его мнению, Путин предложит Трампу двусторонний план перемирия на Украине, который не предусматривает участия в нем Киева и государств Евросоюза. План будет включать в себя вывод украинской армии с Донбасса, отказ Киева от присоединения к Североатлантическому альянсу, а также демилитаризацию Украины и ее федерализацию.

Суслов выразил уверенность, что президент США согласится на это предложение, так как он оказался в безвыходной ситуации из-за угроз ввести санкции против Китая, Индии и Бразилии за покупку российской нефти, чего эти страны делать не перестанут. Трамп благодаря проведению успешных переговоров по Украине может сохранить лицо.

12 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп не хочет проводить красные линии в отношениях с Россией касательно урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Зеленский назвал «личной победой» Путина переговоры с Трампом на Аляске.

Встреча Путина и Трампа
