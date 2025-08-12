Зеленский назвал «личной победой» Путина переговоры с Трампом на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский назвал будущие переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске «личной победой» российского лидера. Об этом сообщает Barron's, ссылаясь на заявление президента Украины журналистам.

По словам Зеленского, проведение встречи на территории США свидетельствует о завершении периода «международной изоляции» России.

«России удалось добиться отсрочки санкций», — заявил украинский лидер.

12 августа пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что для Дональда Трампа большая честь принять Владимира Путина на американской земле.

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились встретиться на Аляске 15 августа. Главной темой обсуждения лидеров двух стран станет урегулирование конфликта на Украине. Владимир Зеленский к разговору не приглашен. Что еще рассказала на брифинге пресс-секретарь администрации Трампа — в материале «Газеты.Ru».

