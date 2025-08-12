На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский назвал «личной победой» Путина переговоры с Трампом на Аляске

Зеленский назвал переговоры Путина и Трампа личной победой президента России
true
true
true
close
Vadym Sarakhan/AP

Президент Украины Владимир Зеленский назвал будущие переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске «личной победой» российского лидера. Об этом сообщает Barron's, ссылаясь на заявление президента Украины журналистам.

По словам Зеленского, проведение встречи на территории США свидетельствует о завершении периода «международной изоляции» России.

«России удалось добиться отсрочки санкций», — заявил украинский лидер.

12 августа пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что для Дональда Трампа большая честь принять Владимира Путина на американской земле.

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились встретиться на Аляске 15 августа. Главной темой обсуждения лидеров двух стран станет урегулирование конфликта на Украине. Владимир Зеленский к разговору не приглашен. Что еще рассказала на брифинге пресс-секретарь администрации Трампа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме назвали цель встречи Трампа с Путиным.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами