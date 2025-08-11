На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, чего больше всего боятся украинцы на фоне встречи Путина и Трампа

Эммотт: Украина боится, что Трамп на встрече с Путиным пойдет на уступки России
Evan Vucci/AP

На Украине боятся, что американский лидер Дональд Трамп на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске пойдет на уступки. Об этом заявил бывший главный редактор The Economist Билл Эммотт на Substack.

«Воплощением самого большого страха украинцев и европейцев будет то, что в своем отчаянном стремлении в результате саммита стать миротворцем именно Трамп пойдет на уступки Путину, а не наоборот», — отметил Эммотт.

Журналист выразил уверенность, что главы европейских стран сделают все возможное, чтобы не допустить такого исхода встречи Путина и Трампа на Аляске.

При этом Эммотт обратил внимание на то, что ни президент Украины Владимир Зеленский, ни лидеры стран ЕС, в частности, Франции, Германии и Великобритании, не были приглашены на этот саммит лидеров РФ и США, поскольку те «предпочитают разговаривать друг с другом наедине». Однако, как считает экс-главред The Economist, европейцы хотят убедиться, что их влияние твердо присутствует в сознании как американского, так и российского президента.

«Им нужно будет дать понять, что сделки Путина и Трампа по Украине без согласия Украины или ее европейских соседей вообще не будет», — считает журналист.

9 августа Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске. Эту информацию подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он отметил, что главы РФ и США сконцентрируются на обсуждении вариантов урегулирования на Украине.

Ожидается, что Зеленского и представителей ЕС на этом саммите не будет. Однако, как стало известно CNN, украинский президент в этот момент будет присутствовать на Аляске.

Ранее Каллас заявила, что созывает глав МИД ЕС из-за встречи Путина и Трампа.

Встреча Путина и Трампа
