Каллас созывает глав МИД ЕС из-за встречи Путина и Трампа

Каллас: любая сделка между Россией и США должна включать Украину и ЕС

Любая сделка между Россией и США по урегулированию украинского конфликта должна включать интересы Украины и Евросоюза. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас агентству Reuters.

«Любая сделка между США и Россией должна касаться Украины и ЕС, поскольку это вопрос безопасности Украины и всей Европы», — отметила Каллас.

Она добавила, что 11 августа созывает совещание глав МИД стран — членов ЕС, чтобы обсудить с ними предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и потребовать учета интересов Брюсселя и Киева.

9 августа Трамп сообщил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске. Эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков, отметив, что главной темой обсуждения двух лидеров станет урегулирование на Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя предстоящую встречу Путина и Трампа, выразил опасения, что вопросы урегулирования на Украине могут быть решены без участия Киева. Он подчеркнул, что принятие каких-либо решений без Украины — это одновременно и решения против мира.

Ранее стало известно, где будет находиться Зеленский во время встречи Путина и Трампа.