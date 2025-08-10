На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, где будет находиться Зеленский во время встречи Путина и Трампа

CNN: Зеленский во время встречи Путина и Трампа, вероятно, будет на Аляске
Reuters/РИА Новости

Украинский лидер Владимир Зеленский, вероятно, будет находиться на Аляске во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет CNN со ссылкой на два источника в Белом доме.

Один из собеседников американского новостного канала сказал, что Трамп открыт для трехстороннего саммита с обоими лидерами. Однако Белый дом, по его словам, готовит двустороннюю встречу по запросу Владимира Путина.

При этом не исключается участие Зеленского в некоторых встречах на Аляске. Однако, как предположил один из чиновников Белого дома, любые переговоры с украинским президентом пройдут только после встречи Путина и Трампа.

Накануне Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что встретится с Путиным 15 августа в «великом штате» Аляска. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил эту информацию, добавив, что главной темой обсуждения лидеров двух государств станут варианты долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Владимир Зеленский, комментируя в своем Telegram-канале встречу Путина и Трампа, выразил опасения, что вопросы урегулирования на Украине могут быть решены без участия Киева. Он подчеркнул, что принятие каких-либо решений без Украины — это одновременно и решения против мира.

Ранее в МИД РФ не исключили новых терактов Киева в преддверии встречи Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
