В Кремле рассказали, на чем сосредоточатся Путин и Трамп в ходе саммита на Аляске

Ушаков: Путин и Трамп обсудят украинский кризис на Аляске
Reuters

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе саммита на Аляске сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

По его словам, на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы двух стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов.

«Но, конечно, сами президенты, несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса», — подчеркнул Ушаков.

При этом Москва ожидает, что следующая встреча лидеров пройдет на территории России. Соответствующее приглашение президенту США уже передано, отметил помощник Путина.

Незадолго до этого Трамп сообщил, что рассчитывает встретиться с российским лидером 15 августа на Аляске.

Вскоре Ушаков подтвердил эту информацию. По его словам, выбор площадки продиктован географической близостью двух стран.

8 августа госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности Трампа и Путина к проведению встречи. Политик выразил надежду на то, что она состоится. При этом Рубио подчеркнул, что переговоры должны быть предметными и сообщил о необходимости добиться определенного прогресса для того, чтобы она была плодотворной.

Ранее ООН выразила готовность принять саммит Трампа и Путина.

Все новости на тему:
Отношения России и США
