Трамп рассказал, где и когда хочет встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в соцсети Truth Social, что рассчитывает встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным 15 августа на Аляске.

«Долгожданная встреча между мной, президентом Соединенных Штатов Америки, и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в великом штате Аляска. Дополнительные подробности будут сообщены позже», — написал глава Белого дома.

До этого Трамп заявил, что США предлагают и уступки территории Киевом, и возвращение части районов Украины Россией. Он пообещал рассказать о конкретных предложениях Вашингтона позже. Кроме того, президент отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский «должен быть готов что-то подписать».

8 августа сообщалось, что встреча Путина и Трампа может состояться уже на следующей неделе. Среди возможных площадок назывались ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Италия. Президент России счел «подходящим» местом Объединенные Арабские Эмираты, а его помощник Юрий Ушаков подтвердил, что стороны приступили к проработке деталей. При этом белорусский лидер Александр Лукашенко предложил провести переговоры в Минске с участием Владимира Зеленского. Подробнее – в материале «Газета.Ru».

Ранее ООН выразила готовность принять саммит Трампа и Путина.