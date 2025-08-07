Путин созвонился с президентом ЮАР

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Во время переговоров лидеры стран затронули актуальные вопросы дальнейшего развития российско-южноафриканского всеобъемлющего стратегического партнерства и условились о продолжении контактов.

Незадолго до этого российский лидер провел переговоры с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном на тему сотрудничества двух государств в различных сферах. Во время встречи глава российского государства заявил, что между двумя странами идет большой объем взаимодействия.

7 августа Путин принял в Кремле советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала.

За день до этого Довал встретился с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу. В ходе переговоров советник индийского премьера заявил, что Индия ждет Путина с визитом в конце года. По его словам, Нью-Дели надеется на значительный результат от встречи лидеров двух стран.

Ранее глава РФПИ оценил встречу Путина с президентом ОАЭ.