Глава РФПИ оценил встречу Путина с президентом ОАЭ

Встреча президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна является важной. Об этом заявил спецпредставитель российского лидера по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает «Интерфакс».

«Очень важная встреча с ОАЭ. Они являются нашим важным инвестиционным партнером», — сказал глава РФПИ.

Дмитриев добавил, что Россия и ОАЭ планируют продолжить наращивание инвестиций, в том числе в технологический сектор и в сферу медицины. По его словам, РФПИ вместе с суверенными фондами и другими инвесторами из ОАЭ уже осуществили более 60 инвестиций в российские компании, задействованные в секторах инфраструктуры, технологий, сельского хозяйства.

Переговоры Путина и Аль Нахайяна состоялись 7 августа в Кремле. Глава РФ начал встречу с приветственной речи, в которой он отметил сотрудничество стран в разных сферах.

Ранее президент ОАЭ назвал объем торговли с Россией.