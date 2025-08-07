На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин обсудил с президентом ОАЭ экономическое сотрудничество

Путин провел с президентом ОАЭ переговоры об экономическом сотрудничестве
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном на тему сотрудничества двух государств в различных сферах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии главы арабского государства.

«В ходе встречи стороны рассмотрели пути расширения сотрудничества между двумя странами, особенно в сферах экономики, торговли, инвестиций, космоса, энергетики и других областях, способствующих приоритетам развития двух государств», — говорится в сообщении.

Во время встречи глава российского государства заявил, что между двумя странами идет большой объем взаимодействия.

Также он отметил, что взаимные инвестиции между РФ и ОАЭ растут.

Аль Нахайян, в свою очередь, обратил внимание, что товарооборот между двумя странами достиг $11,5 млрд.

Ранее Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом.

