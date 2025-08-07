Советник премьера Индии сообщил о возможном визите Путина в страну

Довал: Путина ждут с визитом в Индию в конце года

Индия ждет президента РФ Владимира Путина с визитом в конце года, надеется на значительный результат от встречи лидеров двух стран. Об этом заявил советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал на встрече с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас между Индией и Россией установились очень хорошие отношения и стратегическое партнерство, которые «мы очень ценим».

«Мы взаимодействуем на высоком уровне... Мы были рады узнать о визите президента Путина, намечающемся в конце года в нашу страну», — сказал Довал.

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары из Индии. По его словам, покупая российскую нефть, страна фактически финансирует Россию в конфликте с Украиной. Таким образом общий размер пошлин на индийские товары достиг 50%. Несмотря на это, Нью-Дели намерен продолжать импортировать нефть из России. После этого премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна готова к американским санкциям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что попытки президента США вынудить страны разорвать торговые отношения с Россией являются незаконными, поскольку суверенные государства имеют право сами выбирать, с кем сотрудничать.

Ранее в США рассказали о возможном сближении Индии с РФ и КНР на фоне американских санкций.