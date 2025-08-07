На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Советник премьера Индии сообщил о возможном визите Путина в страну

Довал: Путина ждут с визитом в Индию в конце года
true
true
true
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Индия ждет президента РФ Владимира Путина с визитом в конце года, надеется на значительный результат от встречи лидеров двух стран. Об этом заявил советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал на встрече с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас между Индией и Россией установились очень хорошие отношения и стратегическое партнерство, которые «мы очень ценим».

«Мы взаимодействуем на высоком уровне... Мы были рады узнать о визите президента Путина, намечающемся в конце года в нашу страну», — сказал Довал.

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары из Индии. По его словам, покупая российскую нефть, страна фактически финансирует Россию в конфликте с Украиной. Таким образом общий размер пошлин на индийские товары достиг 50%. Несмотря на это, Нью-Дели намерен продолжать импортировать нефть из России. После этого премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна готова к американским санкциям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что попытки президента США вынудить страны разорвать торговые отношения с Россией являются незаконными, поскольку суверенные государства имеют право сами выбирать, с кем сотрудничать.

Ранее в США рассказали о возможном сближении Индии с РФ и КНР на фоне американских санкций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами