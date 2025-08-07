Путин провел встречу с советником премьера Индии

Президент России Владимир Путин принял в Кремле советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского лидера.

6 августа Довал встретился с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу. В ходе переговоров советник индийского премьера заявил, что Индия ждет Путина с визитом в конце года. По его словам, Нью-Дели надеется на значительный результат от встречи лидеров двух стран.

В этот же день в Кремле состоялись переговоры между президентом России и главой Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммедом бин Зайд аль-Нахайяном. Путин начал встречу с приветственной речи, в которой он отметил сотрудничество стран в разных сферах.

Аль Нахайян отметил, что товарооборот России и Объединенных Арабских Эмиратов достиг $11,5 млрд. По его словам, Абу-Даби хочет, чтобы в ближайшие пять лет данная цифра удвоилась как в сфере прямых отношений между РФ и ОАЭ, так и отношений с государствами Евразии.

Ранее глава РФПИ оценил встречу Путина с президентом ОАЭ.