Ушаков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина с Трампом

Ушаков: Путин в понедельник не планирует разговор с Трампом

Президент России Владимир Путин не планирует разговор с американским лидером Дональдом Трампом в понедельник, 23 июня. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи по прибытии в Москву на переговоры с Путиным заявил, что Иран ценит позицию России, осудившей удары США по территории Исламской Республики.

Дипломат добавил, что в настоящее время Тегеран и Москва координируют свои позиции по текущей эскалации. По словам Арагчи, иранские власти придают огромное значение консультациям с российскими коллегами в текущей опасной ситуации.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Ранее политолог назвал цели возможной встречи главы МИД Ирана с Путиным.