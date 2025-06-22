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ВВС США атаковали три ядерных объекта Ирана

Трамп объявил об успешной атаке ВВС США на три ядерных объекта Ирана
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Sra Erin Trower/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social, что американских военно-воздушные силы (ВВС) атаковали три ядерных объекта Ирана.

«Мы завершили нашу весьма успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана», — написал Трамп. «Все самолеты благополучно возвращаются домой», — добавил он.

Он уточнил, что сейчас американская авиация возвращается в США. По словам Трампа, на основной объект в Фордо был сброшен полный боезапас бомб.

До этого стало известно, что на этой неделе США и Израиль провели «напряженный» телефонный разговор. Израиль предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о том, что не хочет ждать две недели до заключения возможной ядерной сделки с Ираном. Он готов нанести удар по объекту в Фордо. Источник в Вашингтоне отметил, что власти Израиля считают две недели слишком большим сроком и призывают к «более срочным» мерам.

Как писала газета The New York Times со ссылкой на двух чиновников Израиля, Иран сигнализировал о готовности обсуждать условия прекращения огня с Израилем, но США посчитали ответ Исламской Республики неприемлемым для начала переговоров.

Ранее вице-президент Вэнс выступил против участия США в конфликте с Ираном.

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