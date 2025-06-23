Политолог назвал цели возможной встречи главы МИД Ирана с Путиным

Прибывший в Россию глава МИД Ирана Аббас Арагчи может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Цели этой возможной встречи в своем Telegram-канале назвал российский политолог Сергей Марков.

Он считает, что иранский министр может предложить российскому лидеру стать посредником в переговорах Исламской Республики с президентом США Дональдом Трампом.

«Иран готов уступить Трампу. Но не все. А чуть-чуть», — написал эксперт.

По его мнению, иранская сторона также может попросить у РФ военную технику.

«Хочет посоветоваться — как далеко Иран может идти по пути эскалации? Ведь теоретически Иран может попробовать и начать реально что-то жесткое сделать?» — добавил политолог.

Накануне сообщалось, что Арагчи прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным и другими высокопоставленными официальными лицами РФ. По данным агентства IRNA, стороны будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке после ударов Израиля и США по территории Ирана.

22 июня Арагчи заявил, что планирует провести «серьезную встречу» с российским лидером в понедельник, 23 июня. Он напомнил, что между Тегераном и Москвой есть стратегическое партнерство, и они координируют свои действия. По словам главы МИД Ирана, Россия всегда была частью ядерных переговоров.

В ночь на 22 июня американский лидер сообщил, что Военно-воздушные силы Соединенных Штатов атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее в Иране заявили, что не боятся США и дадут «решительный ответ».