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Помощник президента рассказал, что контакты РФ и США продолжаются

Ушаков: контакты США и РФ, в том числе по Ирану, продолжаются
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что контакты России и Соединенных Штатов продолжаются, в том числе по ситуации в Иране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Контакты с американцами идут. По Ирану в том числе», — поделился Ушаков с журналистами.

До этого он говорил, что перенос дипломатических контактов РФ и США по вопросу урегулирования раздражителей в отношениях связан с выбором места для переговоров.

По его словам, это «прежде всего вопрос географии». Он добавил, что переговоры прежде всего касаются нормализации отношений вокруг посольств России и США.

16 июня в МИД России сообщали, что новая встреча РФ и США по устранению раздражителей отменена по решению американской стороны. Официальный представитель министерства Мария Захарова выразила надежду, что пауза не будет длинной.

Ранее посол рассказал о «прагматичном торге» между Россией и США.

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