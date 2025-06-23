В Иране поприветствовали поддержку России на фоне ударов США по республике

Иран ценит позицию России, осудившей удары США по территории Исламской Республики. Об этом по прибытии в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает ТАСС.

Дипломат добавил, что в настоящее время Тегеран и Москва координируют свои позиции по текущей эскалации. По словам Арагчи, иранские власти придают огромное значение консультациям с российскими коллегами в текущей опасной ситуации.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Василий Небензя заявил, что удары США свели на нет многолетние усилия по ядерной программе Ирана.