В Кремле подтвердили дату встречи Путина с главой МИД Ирана

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Владимир Путин проведет встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в понедельник, 23 июня. Об этом пишет ТАСС.

Подробности о теме переговоров, формате встречи и составе делегаций пока не разглашаются.

Российский политолог Сергей Марков предположил, что иранский министр может предложить российскому лидеру стать посредником в переговорах Исламской Республики с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, иранская сторона также может попросить у РФ военную технику.

Накануне сообщалось, что Арагчи прибыл в Москву для переговоров с Путиным и другими высокопоставленными официальными лицами РФ. По данным агентства IRNA, стороны будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке после ударов Израиля и США по территории Ирана.

Арагчи заявлял, что планирует провести «серьезную встречу» с российским лидером. Он напомнил, что между Тегераном и Москвой есть стратегическое партнерство, и они координируют свои действия. По словам главы МИД Ирана, Россия всегда была частью ядерных переговоров.

Ранее в Иране поприветствовали поддержку России на фоне ударов США по республике.