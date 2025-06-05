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В Кремле раскрыли, обсуждали ли Путин и папа Римский урегулирование на Украине

Песков рассказал, обсуждали ли Путин и Лев XIV украинский вопрос
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и папа Римский Лев XIV не обсуждали украинский вопрос в прикладном конкретном плане. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Была дана высокая оценка президентом вкладу Ватикана в решение целого ряда гуманитарных вопросов», — сказал представитель Кремля.

Накануне сообщалось, что Лев XIV обратился к Путину с призывом сделать «жест для мира» на Украине.

До этого Путин заявил, что Москва принимает все возможные усилия для воссоединения семей на Украине.

Президент РФ в первом разговоре с папой Римским Львом XIV также подтвердил заинтересованность в достижении мира на Украине политико-дипломатическим путем. Среди прочего в ходе разговора он обратил внимание понтифика на то, что власти Украины делают ставку на эскалацию конфликта, проводя диверсии на территории России. Путин подчеркнул, что осуществленный Украиной намеренный удар по мирному населению России однозначно квалифицируется как терроризм.

Ранее Трамп созвонился с Путиным, беседа длилась более часа.

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Переговоры о мире на Украине
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