Раскрыта тема переговоров Путина и папы Римского

Президент РФ Владимир Путин в первом разговоре с папой Римским Львом XIV подтвердил заинтересованность в достижении мира на Украине политико-дипломатическим путем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«При обмене мнениями по ситуации на Украине Владимир Путин подтвердил заинтересованность в достижении мира политико-дипломатическим путем», — говорится в сообщении.

При этом российский лидер подчеркнул, что для окончательного, справедливого и всеобъемлющего разрешения кризиса необходимо устранить его первопричины.

Также глава государства отметил, что в контексте возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле проинформировал Льва XIV о достигнутых в ходе второго раунда конкретных договоренностях по обмену военнопленными, а также отдавших жизнь солдат в ходе боевых действий.

Среди прочего в ходе разговора президент обратил внимание папы Римского на то, что власти Украины делают ставку на эскалацию конфликта, проводя диверсии на территории России. Путин подчеркнул, что осуществленный Украиной намеренный удар по мирному населению России однозначно квалифицируется как терроризм.

Ранее Трамп созвонился с Путиным, беседа длилась более часа.