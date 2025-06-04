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Путин пообещал папе Римскому способствовать воссоединению семей на Украине

Путин заявил папе Римскому, что РФ принимает все усилия для воссоединения семей
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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Россия принимает все возможные усилия для воссоединения семей на Украине. Об этом папе Римскому Льву XIV заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Акцентировано, что российская сторона принимает все возможные меры для воссоединения детей с родственниками», — указано в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин в первом разговоре с папой Римским Львом XIV подтвердил заинтересованность в достижении мира на Украине политико-дипломатическим путем.

Среди прочего в ходе разговора президент обратил внимание папы Римского на то, что власти Украины делают ставку на эскалацию конфликта, проводя диверсии на территории России. Путин подчеркнул, что осуществленный Украиной намеренный удар по мирному населению России однозначно квалифицируется как терроризм.

Ранее Трамп созвонился с Путиным, беседа длилась более часа.

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Переговоры о мире на Украине
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