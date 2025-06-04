Лев XIV призвал Путина сделать «жест для мира» на Украине

Папа Римский обратился к Путину с призывом сделать «жест для мира» на Украине

Папа Римский Лев XIV обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом сделать «жест для мира» на Украине. Об этой детали телефонных переговоров между российским президентом и понтификом Ватикана сообщает глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни, передает РИА Новости.

«Папа Римский призвал Россию сделать жест, способствующий миру, и подчеркнул важность диалога для создания позитивных контактов между сторонами и поиска решений конфликта», — сообщил Бруни.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва принимает все возможные усилия для воссоединения семей на Украине.

Путин в первом разговоре с папой Римским Львом XIV также подтвердил заинтересованность в достижении мира на Украине политико-дипломатическим путем.

Ранее Трамп созвонился с Путиным, беседа длилась более часа.