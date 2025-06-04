Путин поговорил с папой Римским об украинских диверсиях

Путин в разговоре с папой Римским Львом указал на терроризм со стороны Киева

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с папой Римским Львом XIV. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В ходе разговора российский лидер обратил внимание, что власти Украины делают ставку на эскалацию конфликта, проводя диверсии на территории РФ. Путин подчеркнул, что осуществленный Украиной намеренный удар по мирному населению России однозначно квалифицируется как терроризм.

В Кремле назвали этот телефонный разговор конструктивным.

Также Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Американский лидер назвал беседу с Путиным позитивной, однако «не той, что приведет к немедленному миру». Также Трамп заявил, что Россия пообещала «дать ответ» на недавнюю атаку вооруженных сил Украины на российские аэродромы. разговор длился 1 час 15 минут.

Ранее Путин назвал власти Украины прогнившими и коррумпированными.