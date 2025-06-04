Трамп больше часа говорил с Путиным

Трамп созвонился с Путиным, беседа длилась более часа

Президент США Дональд Трамп заявил, что «только что» переговорил с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Я только что закончил разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился примерно один час и 15 минут», — написал Трамп.

Трамп назвал беседу с Путиным позитивной, однако «не той, что приведет к немедленному миру».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что новый контакт президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом после второго раунда переговоров в Стамбуле могут оперативно организовать, если потребуется.

2 июня в Стамбуле во дворце Чираган завершился второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной, который длился чуть более часа.

Глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский сообщил о передаче меморандума украинской стороне, состоящего из двух частей. Он отметил, что вторая часть документа содержит несколько предложений по прекращению огня.

Ранее стало известно о недовольстве Трампа ходом переговоров по Украине.