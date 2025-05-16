Мединский прибыл на переговоры с Украиной в Стамбуле

РИА: Мединский прибыл на переговоры с представителями Украины в Стамбуле

Глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский прибыл на место переговоров с украинской стороной. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого Reuters сообщал, что встреча российской и украинской делегаций началась в офисе президента Турции в Стамбуле.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее госсекретарь США Рубио прибыл в Стамбул.