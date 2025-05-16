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Госсекретарь США Рубио прибыл в Стамбул

AFP: Рубио прибыл в Стамбул в преддверии переговоров РФ и Украины
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Julien de Rosa/Pool/AP

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул, где 16 мая ожидаются переговоры российской и украинской делегаций. Об этом сообщает агентство AFP.

«Рубио прибыл в Стамбул перед первыми прямыми переговорами между Россией и Украиной за более чем три года», — говорится в сообщении издания.

При этом он не будет принимать участие во встречах с делегатами из России в Стамбуле. Рубио сообщал, что в любом случае останется в Турции, чтобы проконтролировать прямые переговоры между РФ и Украиной.

Госсекретарь США также отмечал, что пока время и место предполагаемой встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа для урегулирования украинского конфликта не определены.

Ранее в Белом доме заявили о скорой встрече Трампа и Путина.

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