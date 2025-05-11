Путин предложил Украине прямые переговоры в Стамбуле. Президент выступил с ночным обращением

Россия предложила Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Владимир Путин заявил, что Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров. Выступление президента прозвучало на фоне завершившихся в Москве торжеств по случаю 80-летия Победы, в которых приняли участие делегации из более чем 30 стран. Путин отдельно отметил визиты лидеров КНР, Вьетнама, Венесуэлы, а также военное участие КНДР в операциях на границе. О чем говорил президент в необычном ночном выступлении – в материале «Газеты.Ru».

Прямые переговоры в Стамбуле

Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам президента России, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

«Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу», — заявил президент (цитата по сайту Кремля).

По его словам, переговоры должны стать основой устойчивого мира, а не просто временным прекращением огня перед новой фазой конфликта.

Нарушения перемирий

Путин заявил, что Россия неоднократно предлагала режимы прекращения огня, но украинская сторона их нарушала. По его словам, Киев сорвал три попытки установления перемирия, включая последнее — трехдневное, приуроченное к празднованию Дня Победы.

Путин повторил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с украинской стороной и напомнил, что «не мы прервали переговоры в 2022 году, это сделала украинская сторона».

«В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в 2022 году. Причем, подчеркну, без всяких предварительных условий», — подчеркнул Путин.

«Наше предложение, что называется, на столе. Решение сейчас за украинскими властями и их кураторами», — добавил он.

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Роль Турции

Путин рассказал, что в 2022 году в Стамбуле уже велись переговоры между сторонами, и тогда, по его словам, «был подготовлен совместный проект документа, и он был парафирован руководителем киевской переговорной группы». Но впоследствии он «по настоянию Запада был просто выброшен в корзину».

Путин намерен обсудить организацию новых переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом уже 11 мая.

Президент Турции, по его словам, сыграл важную роль в предыдущих раундах переговоров.

«Надеюсь, что он подтвердит свое желание способствовать поиску мира на Украине», — надеется Путин.

Президент России также поблагодарил другие страны за усилия по мирному урегулированию, включая Китай, Бразилию, страны Африки и Ближнего Востока, а также новую администрацию США, отметив, что все эти государства «искренне стремятся к прекращению конфликта».

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80-летие Победы

Часть выступления была посвящена юбилею Победы во Второй мировой войне. Путин выразил благодарность зарубежным лидерам, посетившим Москву 9 мая, несмотря на внешнее давление и угрозы.

«Понимаем, с каким массированным давлением они сталкивались, и потому искренне ценим их политическое мужество, твердую нравственную позицию», — сказал президент России, отметив визиты руководителей Сербии, Словакии, Боснии и Герцеговины.

Он также напомнил о вкладе союзников по антигитлеровской коалиции и участников освободительных движений в Азии, Африке и Латинской Америке: «Мы чтим всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом».

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Встречи на высшем уровне

С 7 по 10 мая в Москве прошли официальные визиты лидеров Китая, Венесуэлы и Вьетнама. По словам Путина, также состоялось около 20 двусторонних встреч с главами государств Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки.

Главным гостем праздника стал председатель КНР Си Цзиньпин. По итогам переговоров были подписаны два совместных заявления, а также соглашения в сфере энергетики, торговли, науки и культуры. Президент России сообщил, что осенью совершит официальный визит в Китай на памятные мероприятия по случаю окончания войны с Японией.

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Благодарность КНДР за участие в СВО

Владимир Путин сообщил, что в освобождении населенных пунктов приграничной Курской области принимали участие бойцы спецподразделений КНДР. По его словам, северокорейские военные «показали хорошую выучку и подготовку», действовали «в высшей степени профессионально» и «добросовестно выполняли задачи». Президент отметил проявленные мужество и героизм со стороны иностранных союзников, подчеркнув, что такие действия — пример «боевого братства, закаленного в годы Второй мировой войны».

Он выразил благодарность военачальникам Корейской Народной армии, а также передал «самые теплые слова» солдатам и офицерам северокорейского спецназа.

«В завершении хотел бы еще раз поблагодарить всех, кто вместе с нами разделил праздничные торжества, посвященные 80-летию Победы над нацизмом. Уверен, тот дух солидарности, согласия, который объединял нас в эти дни в Москве, и в дальнейшем поможет нам выстраивать плодотворное сотрудничество и партнерство во имя прогресса, безопасности и мира», — закончил Путин, еще отдельно отметив работу СМИ по освещению 80-летия Победы.