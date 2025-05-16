Reuters сообщило о начале переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле

Встреча российской и украинской делегаций началась в офисе президента Турции в Стамбуле. Об этом сообщает Reuters.

В то же время РИА Новости пишет, что время начала переговоров еще не определено.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться их окончания.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.

На данный момент в Стамбуле завершились переговоры США, Турции и Украины. Делегация РФ прибыла на переговоры с Украиной в офис президента Долмабахче. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее генсек НАТО повторил фразу про мяч, комментируя начало переговоров в Стамбуле.