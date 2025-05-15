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Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров

РИА: российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной
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Александр Кряжев/РИА Новости

Российская делегация прибыла в турецкий Стамбул для переговоров с представителями Украины. Об этом сообщил источник РИА Новости.

Встреча будет проходить в закрытом режиме в офисе президента Турции в Долмабахче без участия представителей прессы.

Комплекс Долмабахче уже принимал российскую и украинскую делегации в марте 2022 года. Тогда стороны достигли определенных договоренностей, однако их реализация не состоялась, что, как отмечали российские представители, произошло по вине Киева.

Накануне Кремль опубликовал состав российской делегации. Ее возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что готовится к переговорам только с Путиным.

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