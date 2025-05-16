Начались переговоры Лукашенко и Белоусова

Президент Белоруссии проводит встречу с главой Минобороны России Андреем Белоусовым. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Первый встречается с министром обороны России Андреем Белоусовым. Разговор за закрытыми дверями только начался»‎, — сказано в посте.

До этого сообщалось, что Белоусов прибыл в Республику. В Минобороны РФ сообщили, что в ходе своего визита Белоусов проведет переговоры с военно-политическим руководством республики. Российского министра лично встретил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин. Цель визита Белоусова в соседнее государство не раскрывается.

Накануне стало известно, что глава Минобороны принимал участие в совещание с президентом России Владимиром Путиным по подготовке предстоящих российско-украинских переговоров. Также в совещании участвовали все командующие группировками в зоне специальной военной операции.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что военные присутствовали на совещании в Кремле, чтобы доложить о состоянии дел по направлениям на линии боевого соприкосновения.

Ранее Белоусов исполнил мечту российской девочки побывать на параде Победы.