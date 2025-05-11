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Белоусов исполнил мечту российской девочки побывать на параде Победы

Белоусов исполнил мечту брата и сестры побывать на параде Победы в Москве
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Александр Вильф/Фотохост-агентство РИА Новости

Глава министерства обороны России Андрей Белоусов исполнил желание двух детей из Ростовской области, которые мечтали побывать на параде Победы на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ.

Шар с желанием брата и сестры Егора и Виктории Стролькиных министр снял еще в декабре, в рамках всероссийской акции «Елка желаний». После этого министр обороны позвонил семье Стролькиных и пригласил на праздничные мероприятия.

«Семья Стролькиных впервые наблюдала с трибуны совместно с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками спецоперации и иностранными гостями», — рассказали в пресс-службе военного ведомства.

Мама детей Анастасия Стролькина поблагодарила ветеранов, пожелав им бодрости духа, крепкого здоровья и долгих лет жизни.

В параде Победы в Москве приняли участие более 11,5 тыс. военнослужащих министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств, в том числе более 1,5 тыс. военнослужащих-ветеранов специальной военной операции. В воздушной части парада были задействованы самолеты-истребители Су-30СМ, МиГ-29 и штурмовики Су-25.

Ранее на Западе парад Победы в Москве оценили фразой «триумф Путина».

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