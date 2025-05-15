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В Кремле рассказали, почему военные принимали участие в совещании с Путиным

Песков: военные доложили Путину о состоянии войск на фронте
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, почему на совещании президента РФ Владимира Путина присутствовали военные.

»[Военные присутствовали на совещании в Кремле], чтобы доложить о состоянии дел по направлениям на линии боевого соприкосновения», — поделился Песков.

До этого Кремль опубликовал видео с совещания президента РФ Владимира Путина по подготовке российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Песков сообщал, что на совещании, помимо членов российской делегации, присутствовали глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, а также глава ФСБ Александр Бортников.

Также в совещании приняли участие все командующие группировками в зоне специальной военной операции.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что готовится к переговорам только с Путиным.

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