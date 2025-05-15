Путин провел совещание перед российско-украинскими переговорами

Песков: Путин провел совещание по подготовке переговоров в Турции

Президент России Владимир Путин провел вечером 14 мая совещание по подготовке предстоящих российско-украинских переговоров. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, на совещании, помимо членов российской делегации, присутствовали глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, а также глава ФСБ Александр Бортников.

Кроме того, в совещании участвовали все командующие группировками в зоне специальной военной операции, рассказал Песков.

Утром 15 мая российская делегация прибыла в турецкий Стамбул для переговоров с представителями Украины. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что готовится к переговорам только с Путиным.